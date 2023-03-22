Порядка 10 контейнеров в день ремонтирует псковский «Экопром»

14:01, 22 марта 2023, ПАИ

Порядка десяти контейнеров в день ремонтирует филиал ООО «Экопром» в Псковской области. Об этом сообщается в группе «Мехуборка Псков» в соцсети «ВКонтакте».

Ежедневно в адрес отдела поступают заявки от менеджеров территориального отдела, водителей и операторов, дворников, управляющих компаний и администраций Псковской области о том, что необходимо произвести ремонт контейнеров. Ежедневно ремонтируется около десяти контейнеров.

«Рабочий день до 17 часов, но может и затянуться допоздна. Если находишься где-нибудь в Печорах, а по плану нужно отремонтировать еще пару контейнеров, то, конечно, остаешься и делаешь, чтобы не возвращаться в другой раз, потому что ремонт ждут и в других населенных пунктах нашей области», - рассказал начальник ремонтно-эксплуатационного отдела Александр Андриевский.

Он также перечислил основные причины того, что контейнеры приходят в негодность, - вандализм, небрежное отношение и поджоги.

«В работе меня ничего не смущает, поэтому сам лично выезжаю на маршрут, ремонтирую контейнеры и обучаю ребят отдела», - добавил Александр Андриевский.