Порядка 10 контейнеров в день ремонтирует псковский «Экопром»
Порядка десяти контейнеров в день ремонтирует филиал ООО «Экопром» в Псковской области. Об этом сообщается в группе «Мехуборка Псков» в соцсети «ВКонтакте».
Ежедневно в адрес отдела поступают заявки от менеджеров территориального отдела, водителей и операторов, дворников, управляющих компаний и администраций Псковской области о том, что необходимо произвести ремонт контейнеров. Ежедневно ремонтируется около десяти контейнеров.
«Рабочий день до 17 часов, но может и затянуться допоздна. Если находишься где-нибудь в Печорах, а по плану нужно отремонтировать еще пару контейнеров, то, конечно, остаешься и делаешь, чтобы не возвращаться в другой раз, потому что ремонт ждут и в других населенных пунктах нашей области», - рассказал начальник ремонтно-эксплуатационного отдела Александр Андриевский.
Он также перечислил основные причины того, что контейнеры приходят в негодность, - вандализм, небрежное отношение и поджоги.
«В работе меня ничего не смущает, поэтому сам лично выезжаю на маршрут, ремонтирую контейнеры и обучаю ребят отдела», - добавил Александр Андриевский.