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Культура

«Благовещенские встречи» пройдут в Пскове 6 апреля

«Благовещенские встречи» пройдут в Псковском областном центре народного творчества 6 апреля, сообщили Псковскому агентству информации в региональном комитете по культуре.

В вечерке примут участие фольклорные коллективы Пскова, а также любители народных традиций. Участники фольклорного ансамбля «Уграда» расскажут о традициях и обрядах на Благовещение в Псковской области, исполнят весенние песни и заклички. Также в этот вечер прозвучат русские духовные стихи, в том числе произведения, написанные протоиереем, настоятелем храма св. Николая на острове Талабск Николаем Гурьяновым.

Специально к празднику рукодельницы из ансамбля «Уграда» напекут мучных куликов и жаворонков. Их считали главным средством «закликанья» весны: «птичек» давали детям, которые клали их на возвышенные места, привязывали на нитках или подбрасывали в воздух. При этом дети пели веснянки — обрядовые песни, которые должны были призвать, приблизить весну.

Начало мероприятия в 18:30. Место проведения: улица Некрасова, 10. Вход свободный.

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