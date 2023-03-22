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Общество

Разработан график продажи лекарств в ФАПах Куньинского района

График продажи медикаментов в ФАПах и медпунктах Куньинского района разработало руководство Великолукской межрайонной больницы. Об этом сообщает газета «Пламя».

Так, с 1 июля розничная продажа лекарственных препаратов будет осуществляться в медучреждениях деревень Груздово, Прихабы, Пухново, Ущицы и Шейкино.  

С 1 октября медикаменты можно будет приобрести в ФАПах Каськово и Встеселово. Что касается деревень Кресты, Долговица, Ямище, Слепнево и села Усмынь, то назвать конкретные даты пока не представляется возможным, поскольку сначала должно завершиться строительство самих модульных ФАПов.

На рабочей встрече главы района Олега Лебедева с главврачом Великолукской межрайонной больницы Вячеславом Чурсиным 21 марта речь шла о том, что в настоящий момент возобновлены работы на стройках в Усмыни и Крестах. Туда пришел новый подрядчик – ООО «Теплострой» (город Великие Луки). Государственный контракт с этой организацией заключен в марте текущего года. 

По программе 2023 года возведение модульного ФАПа планируется в деревне Слепнево. По просьбе жителей место будущей стройки было перенесено из деревни Потеплино, где сейчас находится действующий медпункт. В настоящее время идет регистрация земельного участка в Слепнево, который впоследствии будет передан под застройку.

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