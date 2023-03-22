Фтизиатр развеяла популярный миф о пробе Манту

14:04, 22 марта 2023, ПАИ

Намокание пробы Манту не повлияет на результаты исследования. Об этом заявила главный внештатный специалист-фтизиатр Департамента здравоохранения города Москвы Елена Богородская, пишет РИА ФАН.

Она пояснила, что мочить место укола можно, плавать в море и бассейне не запрещается. Главное — избегать расчесывания и трения пробы Манту. «Вода не является катализатором иммунологических реакций. Но фтизиатры рекомендуют не мочить Манту для того, чтобы к ней не прикасались, ее не терли», — объяснила Богородская.

Врач добавила, что исследование абсолютно безопасно и не требует предварительной подготовки. Однако перед проведением пробы пациента должен осмотреть врач-терапевт или врач-фтизиатр в противотуберкулезном диспансере.