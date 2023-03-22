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Следить за пульсом во время бега советует псковский спортсмен

С приходом весны в парках и на улицах Пскова все больше становится любителей бега. Почему псковичи выбирают это хобби, кому можно бегать и как правильно это делать, рассказал «Псковской правде» руководитель школы бега PRO SPORT Александр Кузьмин.

Фото: из личного архива Александра Кузьмина

На вопрос, почему псковичи выбирают бег, спортсмен ответил: «Наверное, потому что сейчас это модно. Каждое десятилетие у нас появляются модные вещи, которым многие подражают. Одно время была мода на ночные клубы, курение, употребление алкоголя. Но потом пришла мода на спорт, и в последнее десятилетие активно открываются спортивные клубы, проводятся спортивные мероприятия. Тот же Московский марафон – самый главный марафон России – проводится всего лишь в десятый раз. Псковский марафон, для сравнения, будет в восьмой раз. Думаю, в ближайшие 10 лет спортсменов будет все больше».

Также он сказал, что перед тем, как собираться пробежать первый в жизни полумарафон или марафон, нужно пройти обследование, по результатам которого подбирается тренировочная программа. «Кардиограмма в любом случае нужна: если есть какие-то проблемы с сердечно-сосудистой системой, то возможны ограничения при проведении тренировок. Люди в 60 лет тоже могут тренироваться, но для них составляется индивидуальный тренировочный план», – обратил внимание Александр Кузьмин, рассказывая о том, как тренеры подстраиваются под своих спортсменов. 

Фото: Андрея Степанова

Руководитель школы бега PRO SPORT Александр Кузьмин предупредил, что перед пробежкой нужно надеть спортивные кроссовки и во время бега следить за своим пульсом. 

Как правильно выбрать экипировку для спорта, какая формула применяется во время подсчета пульса и за какое время до тренировки нужно питаться – читайте в материале «Псковской правды». 

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