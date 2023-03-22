В Пскове завершаются работы на церкви Косьмы и Дамиана с Примостья

14:51, 22 марта 2023, ПАИ

Завершаются работы на церкви Косьмы и Дамиана с Примостья в Пскове. После открытия Советского (Троицкого) моста вновь раскрылась панорама на звонницу церкви. Об этом сообщается в Telegram-канале «ЮНЕСКО Псков».

Долгое время церковь не имела звонницы. Восьмигранную колокольню установили в XVII веке. Она простояла до Великой Отечественной войны, во время которой была разрушена авиабомбой.

В 1946-1947 годах провели консервационные и восстановительные работы, разобрали завалы в храме и на колокольне, восстановили разрушенный угол четверика, покрыли железом кровлю, вставили окна и двери, оштукатурили и побелили стены внутри и снаружи.

В начале 1950-х годов выполнили реставрационные работы. Церковь использовалась под склад, переплетную мастерскую и не имела звонницы.

«Уже несколько лет в церкви вновь проходят богослужения, а скоро мы услышим и звон ее колоколов», - говорится в сообщении.