Социологи назвали поводы для гордости среди россиян

15:17, 22 марта 2023, ПАИ

Более половины россиян (62%) признались, что за последний год стали «скорее больше» гордиться своей страной, а 23% - скорее меньше, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Среди причин гордости за страну респонденты чаще всего называли российский народ (14%), единство, патриотизм и сплоченность (8%), силу и непобедимость страны (8%), ее историю (8%) и статус на мировой арене (8%). Для 6%, однако, ничего не вызывает гордости за страну, пишет РИА Новости.

Также участники опроса рассказали, какие события из жизни страны за последние 10-15 лет вызывают у них чувство гордости. Для 17% это проведение СВО, помощь Донбассу и беженцам, а также вхождение в состав России ЛНР и ДНР. Столько же опрошенных (17%) назвали воссоединение Крыма с РФ и строительство Крымского моста. Также среди популярных поводов для гордости - достижения российских спортсменов, вынужденных выступать на Олимпиадах без флага (11%), Олимпиада в Сочи в 2014 году (8%) и чемпионат мира по футболу, прошедший в России в 2018 году (6%).

Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 4 марта 2023 года. В нем приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.