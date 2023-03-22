Обязательно ли избирать председателя совета МКД, объяснил псковский депутат

16:20, 22 марта 2023, ПАИ

Обязаны ли жильцы многоквартирного дома избирать председателя совета, объяснил депутат Псковской городской Думы, куратор Центра председателей многоквартирных домов и ТОС Пскова Алексей Форш в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

«В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса РФ в случае, если в многоквартирном доме не создано товарищество собственников жилья (ТОС), или дом не управляется жилищным кооперативом и иным специализированным потребительским кооперативом, и при этом в данном доме более четырёх квартир, то собственники на общем собрании обязаны избрать совет многоквартирного дома и председателя», - сказал Алексей Форш.

При этом, по его словам, сложно найти инициативного жителя, который сможет взять на себя эту ответственность. «Зачастую это люди пожилого возраста, хотя в последнее время мы видим и молодых людей, идет тенденция к омоложению, и это очень радует», - заметил депутат.

По его словам, чтобы избрать председателя совета многоквартирного дома, необходимо провести общее собрание жителей и утвердить протокол. «Если жителей не устраивает председатель, этот вопрос решается также с помощью собрания. И назначается вопрос о переизбрании», - добавил Алексей Форш.

Председатель избирается сроком на один год. «Если же никто не заявил о переизбрании через год, то человек идет на тот же срок», - отметил гость студии.