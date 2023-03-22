Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Художественное наследие в сельских храмах обсудят на конференции в Изборске

V Международная научно-практическая конференция «Сельские храмы. Незабытое», посвященная 550-летию со дня основания Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря и приуроченная к Году педагога и наставника, пройдет в музее-заповеднике «Изборск» 23-24 марта. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

23 марта состоится пленарное заседание «Подвижники сельских храмов в России», а 24 марта — «Сельская Держава Духа».

Для обсуждения на конференции предлагаются следующие вопросы: Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь на переломах русской истории; духовные наставники Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря; педагогическое и художественное наследие в сельских храмах; формы и опыт культурной работы сельских храмов во взаимодействии с государственными и общественными организациями.

«Конференция ежегодно собирает в Изборске представителей музейного сообщества, епархии, историков — неравнодушных людей, осознающих важность сохранения и возрождения отечественного культурного наследия», — говорится в сообщении.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













22 марта 2023

Скульптор Тимофей Силич объяснил значение своей эпатажной работы
22 марта 2023

ВИДЕО В Пскове художник обмотал свою эпатажную скульптуру тканью
22 марта 2023

В Пскове завершаются работы на церкви Косьмы и Дамиана с Примостья

22 марта 2023

Солисты Мариинского театра пригласили псковичей на концерт

22 марта 2023

Автор доработает вызвавшую резонанс скульптуру у Дома на набережной
22 марта 2023

Около 35 тысяч человек посетили Изборск во время «Русской зимы»
22 марта 2023

Объявлен конкурс на проект реставрации усадьбы в Любенске
22 марта 2023

Для выпускников Печорской гимназии создали памятные футболки

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...