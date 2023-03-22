Художественное наследие в сельских храмах обсудят на конференции в Изборске

16:14, 22 марта 2023, ПАИ

V Международная научно-практическая конференция «Сельские храмы. Незабытое», посвященная 550-летию со дня основания Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря и приуроченная к Году педагога и наставника, пройдет в музее-заповеднике «Изборск» 23-24 марта. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

23 марта состоится пленарное заседание «Подвижники сельских храмов в России», а 24 марта — «Сельская Держава Духа».

Для обсуждения на конференции предлагаются следующие вопросы: Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь на переломах русской истории; духовные наставники Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря; педагогическое и художественное наследие в сельских храмах; формы и опыт культурной работы сельских храмов во взаимодействии с государственными и общественными организациями.

«Конференция ежегодно собирает в Изборске представителей музейного сообщества, епархии, историков — неравнодушных людей, осознающих важность сохранения и возрождения отечественного культурного наследия», — говорится в сообщении.