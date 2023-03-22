Почти 700 школьников побывали на музейных уроках Пушкинского заповедника

15:58, 22 марта 2023, ПАИ

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Сотрудники Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» с 1 по 21 марта провели «Пушкинские уроки» и «Пушкинские встречи» для школьников Святогорья. На 47 музейных уроках, мастер-классах, интерактивных занятиях и лекциях побывало 698 воспитанников средней школы имени А. С. Пушкина и Пушкиногорской санаторной школы-интерната. В проекте было занято 14 специалистов из разных отделов музея, сообщили ПАИ в заповеднике.

Среди тем, которые музейщики совместно с педагогами учебных заведений выбрали для разговора с младшими, средними и старшими школьниками, были: «Детство А. С. Пушкина», «Древние псковские крепости», «Пушкинский заповедник в годы Великой Отечественной войны и послевоенного лихолетья» (с показом кинохроники), «“Я к вам пишу...“ Пушкин и письма», «Двухмерная реальность. Силуэт в России» (мастер-класс по изготовлению силуэтной картинки), мастер-класс по изготовлению традиционной бесшовной тряпичной куклы-веснянки и многие другие.

В музее отметили, что занятия вызвали неподдельный интерес у школьников. А руководители учебных заведений выразили сердечную благодарность музейщикам за помощь в воспитании детей и подростков истинными патриотами — людьми, много знающими о своей малой родине и любящими её.