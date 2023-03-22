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Общество

Прием заявок на участие в областном конкурсе «Лучший ТОС» начнётся 27 марта

С 27 марта в Псковской области стартует прием заявок на участие в региональном конкурсе «Лучшее территориальное общественное самоуправление». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

Конкурс пройдет в двух конкурсных группах — среди ТОСов, действующих в городских округах и городских поселениях, и среди ТОСов, действующих в сельских поселениях.

К участию в конкурсе допускаются ТОСы, осуществляющие свою деятельность на территории Псковской области не менее одного года до дня объявления конкурса. Размеры грантов составят от 100 до 200 тысяч рублей.

Прием заявок в управлении по местному самоуправлению и территориальному развитию правительства Псковской области продлится до 5 апреля. Подробно ознакомиться с условиями проведения конкурса, необходимым перечнем документов можно в положении о конкурсе.

Дополнительная информация по вопросам участия в конкурсе — по телефону: 8 (8112) 29-98-01, отдел по взаимодействию с муниципальными образованиями управления по местному самоуправлению и территориальному развитию правительства Псковской области.

Напомним, в прошлом году региональный конкурс «Лучшее территориальное общественное самоуправление» проводился впервые. Мероприятие направлено на повышение эффективности деятельности территориальных общественных самоуправлений в Псковской области и социальной активности населения. Кроме того, с 2019 года в Псковской области проводится конкурс проектов ТОС, и ежегодно поддержка общественных инициатив только растет. Так, например, по инициативе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова на поддержку проектов ТОС в 2023 году заложено 50 млн рублей, что на 10 млн рублей больше финансирования прошлого года.

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