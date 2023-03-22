Первые репетиции проекта «Детская филармония» проходят в Пскове

16:55, 22 марта 2023, ПАИ

В Пскове стартовала первая сессия проекта «Детская филармония». 90 учащихся музыкальных школ Псковской области от 8 до 18 лет примут участие в репетициях, мастер-классах и итоговом концерте 24 марта. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Театрально-концертной дирекции региона.

Репетиции проходят в Псковской областной филармонии и Псковском областном колледже искусств.

Детский оркестр русских народных инструментов собрал в составе 67 учеников по классу балалайка, домра, баян, гусли, аккордеон и ударные. Детский камерный оркестр – 23 начинающих музыканта по классу скрипка и виолончель.

Основная задача проекта «Детская филармония» – развитие кадрового потенциала региона в сфере культуры. Два детских коллектива являются спутниками при профессиональных взрослых коллективах: ансамбле русской музыки «Псков» и симфоническом оркестре. Кроме того, в состав оркестров вошли студенты колледжа искусств.

Дирижером детского оркестра русских народных инструментов является солистка-инструменталист высшей категории ансамбля русской музыки «Псков» Юлия Баранчикова, а дирижером детского камерного оркестра – артист Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Дмитрий Жданов.