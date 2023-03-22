Подоконник мечты: псковские випы рассказали о своём отношении к «посевной» на окне

17:38, 22 марта 2023, ПАИ

Спикеры медиацентра Псковского агентства информации рассказали о том, выращивают ли они на своих подоконниках микрозелень, руколу или помидры черри или предпочли устроить там укромное местечко и превратить подоконник в уютный мир для работы или отдыха.

Художественный руководитель, главный дирижер Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Алексей Репников:

– Раньше у нас на подоконнике красовались цветы. Но поскольку мы с супругой одно время много гастролировали, они все время вяли. Тогда мы их перевезли на дачу. Там живет моя мама, и теперь она за ними следит.

А сейчас у меня на подоконнике стоит очень интересная вещь, которую я когда-то сам попросил мне подарить. Это колба с какими-то растворами, солями… Как я прочел в интернете, она предсказывает погоду. В зависимости от перемены давления она, бывает, мутнеет, то в ней появляются кристаллы или хлопья. Опять же, нет времени следить за этим… Но надо как-то понаблюдать. А то я так пока и не понял принципа её действия… И слава богу, её хоть поливать не надо. Так колба и прижилась на подоконнике.

Капитан мужской команды по регби Денис Назаров:

– На моём подоконнике, как бы странно это ни звучало, стоит пальма. Её привезли из Дагестана лет 20 назад, когда я еще даже не родился. За ней старательно ухаживают мама и бабушка, так что она уже достигает полтора-два метра в высоту. И хоть мы и поливаем её каждый день, но кокосы пока не растут. Надеюсь, что плоды всё же появятся.

Солист Мариинского театра Денис Беганский:

– Начнем с того, что подоконник у меня не один. На одном из них растут семьи фиалок. У них даже своя история есть. Они унаследованы супругой от ее бабушки, которой, к сожалению, уже нет. Супруга ими активно занимается и не дает им пропасть. Надеюсь, это со временем перерастёт в красивую семейную традицию. И наши фиалки будут переходить последующим поколениям. Они нечасто цветут, но когда цветут, это просто что-то!

Еще один хитрый подоконник у нас плавно переходит в рабочий стол. На нём стоит компьютер, огромное количество клавиров с ролями, которые я пою в Мариинском театре, и которые еще планирую спеть. Поскольку современные пространства стараются расположить всё максимально компактно, то из-под подоконника выдвигается не менее хитрое цифровое пианино. Можно сказать, что это подоконник и в то же время мой кабинет.

Ну и третий подоконник – моего маленького сына, которому скоро исполнится полтора года. Сейчас он в основном заставлен всякими детскими игрушками и всем на свете, что нужно спрятать, чтобы он не дотянулся. Там, в общем, детский бардак. Вот три подоконника, которые вспомнились.

Заместитель председателя комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области Андрей Горкунов:

– Нет, рассадой точно не занимаюсь. На моём окне стоит немецкий телефон. Его в качестве трофея привёз с войны мой дедушка, Царствие ему Небесное. Кстати, абсолютно рабочий. Сейчас он отключен. Но если провести домашний телефон и его подключить – он будет работать.

Президент региональной общественной организации «Спортивная федерация регби Псковской области» Мария Тихоненко:

– Я коллекционирую керамические тарелки с традиционными росписями городов, по которым путешествую. Исторически так сложилось, что они обитают на моём подоконнике. Пока в моей коллекции 15 экземпляров из разных городов Российской Федерации и из-за рубежа. Такой вот у меня географический подоконник!

Директор Псковской областной филармонии Сергей Жаворонок:

– На подоконнике у меня растут дети, потому что это их любимое место для игр. Там вы обязательно найдёте конструктор лего, мягкие игрушки и, возможно, что-нибудь ещё. К сожалению, никаких растений там нет просто в силу того, что мы не можем себе это позволить. Иначе это все обязательно будет разбито, раскидано по всему дому. Пока как-то так.

А рассадой любят заниматься родители. Думаю, мама уже потихонечку начала готовиться к летнему сезону. Весной поедет с этой рассадой в Себежский район, чтобы в своих теплицах вырастить что-то новенькое. Но я за этим не особо слежу и даже не рискну предположить, какой сюрприз нас в этом году ожидает.

Начальник отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Псковской области Ольга Кольцова:

– У меня на подоконнике каждый год растет зеленый лук. И он меня несказанно радует. Когда на улице слякоть и грязь, или как у нас морозы были в начале марта, и вдруг начинают проклевываться эти маленькие росточки, они мне даже энергии, кажется, прибавляют! И потом – это полезно. И дети иногда, пробегая мимо, схватят кусочек этого лука. Витаминчик всё же! И борьба с инфекциями. Почему бы нет?

Вообще я очень люблю цветы. У меня их много в кабинете на работе. Мне кажется, они вдохновляют, заряжают нас. Рассаду не выращиваю. Здорово, что этим занимаются профессионалы, дай Бог им здоровья! Так что мне её доставляют уже готовую к посадке.

Капитан женской команды по регби Анна Малахевич:

– На моём подоконнике обитает кактус. Я считаю, что это растение самое неприхотливое. Оно не нуждаются в постоянном поливе. И когда я уезжаю на соревнования, уверена, что он останется в живых.

Управляющий Отделением Социального фонда России по Псковской области Наталья Мельникова:

– Я помню в детстве, когда мои родители готовились к дачному сезону, у нас все подоконники были заставлены рассадой. Даже не понимаю, как всё умещалось? Из маленького зёрнышка вырастали помидоры, перцы, баклажаны – все, что только можно было выращивать! Сейчас наша жизнь заметно изменилась. Хотя в родительском доме по-прежнему уделяют много внимания разведению истинных овощей из старых сортов семян.

Про свой подоконник не могу сказать, что он идеальный. Зато у меня хорошо приживается денежное дерево – это моя самая большая заслуга в растениеводстве. Полагаю, что это символично и непременно принесёт богатство Социальному фонду. И я его берегу, чтобы наш Фонд обязательно креп и мы осуществляли все выплаты, которые необходимы.