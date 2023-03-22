В России к 2024 году число фейков может вырасти более чем в два раза

17:46, 22 марта 2023, ПАИ

Четыре тысячи уникальных фейков выявили в 2022 году в России, общее число копий фейковых сообщений составило порядка 10 миллионов. По словам советника генерального директора АНО «Диалог Регионы» Тихона Макарова, к 2024 году общее количество копий фейковых новостей может увеличиться до 22 миллионов.

«Мы прогнозируем, что в следующие годы тренд на увеличение числа фейков сохранится. Нами прогнозируется увеличение количества копий фейковых сообщений до 22 млн в 2024 году. При менее пессимистичных оценках, объем числа фейковых сообщений может достигнуть 15 млн в 2024 году, однако это все равно кратно больше, чем до начала СВО», — сказал Тихон Макаров.

Центр управления Псковской области отмечает, что в регионе за 2022 год специалисты зафиксировали 824 сообщения с фейковой информацией в СМИ и соцсетях, которые набрали больше 1,5 миллиона просмотров. Ключевыми темами стали СВО, частичная мобилизация и избирательная кампания.

Для противодействия фейкам важно формировать критическое мышление, отмечают специалисты. По данным «Диалога», 64% россиян считают, что умеют определять фейки. При этом на серии тестов ошиблась большая часть опрошенных экспертов. Недавно в рамках фактчекингового проекта «Лапша Медиа» известный актер Стас Ярушин проверил студентов столичных вузов на способность определять недостоверную информацию.

В ходе эксперимента выяснилось, что даже молодое поколение не всегда готово определить фейк: около половины участников ошиблись при проверке информации. Узнать подробнее об эксперименте можно в соцсетях проекта: https://vk.com/lapshamedia.

По данным «Диалога», большое количество фейков в 2022 году было связано с введением санкций и экономической ситуацией в России. В этом году активно распространялись сообщения о возможной угрозе ракетного удара, дополнительной мобилизации в рамках СВО, возможной блокировке YouTube, дефиците обезболивающих и материалов для стоматологий.

Эксперт отметил, что меняются не только тематики фейков, но и механики их создания. Например, поддельные фото и видеозаписи использовались активнее в начале 2022 года, в конце года их тиражирование снизилось. Также в начале 2022 года хакеры предпринимали попытки взлома крупных информационных ресурсов, органов исполнительной власти и СМИ. Сегодня хакерским атакам стали чаще подвергаться ресурсы регионального уровня.

«Самое неправильное при столкновении с фейком — эмоциональная и быстрая реакция. Именно такой реакции ждут мошенники, когда у нас нет возможности остановиться и подумать о сути сообщения, проанализировать. Излишняя скорость снижает эффективность критического мышления, может повлечь непредсказуемые и даже трагические последствия, связанные с вредом здоровью, финансовому благополучию, влиянием на взаимоотношения», — подчеркнул Тихон Макаров.