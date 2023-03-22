Областной прокурор проверил псковский следственный изолятор

17:33, 22 марта 2023, ПАИ

В сопровождении начальника УФСИН России по Псковской области Алексея Емельянова прокурор Псковской области Иван Грибов и представители региональной прокуратуры совершили обход коммунально-бытовых, административно-хозяйственных и камерных помещений СИЗО-1 УФСИН России по Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального УФСИН.

Сотрудники надзорного ведомства посетили камеры, в том числе предназначенные для содержания женщин, карцерный блок, а также камеры, в настоящий момент находящиеся на стадии ремонта, карантинное отделение, больничные палаты и медицинский блок.

При обходе каждого объекта представителями прокуратуры и УФСИН проводились беседы с подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными на предмет наличия у них жалоб на условия содержания в учреждении, производство следственных и судебных действий.

Стоит отметить, особое внимание во время визита обращалось на соблюдение прав и законных интересов лиц, содержащихся в СИЗО, санитарное состояние, материально-бытовое и медицинское обеспечение, организацию питания и уровень пожарной безопасности.

По итогу посещения сотрудниками надзорного ведомства был отмечен ряд моментов, требующих отдельного решения, определены пути и сроки их устранения.