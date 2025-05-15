Жители Псковской области всё ещё болеют гриппом и ОРВИ
На минувшей неделе, с 5 по 11 мая, в Псковской области зафиксировано 1 945 случаев ОРВИ, в 62,9% случаев пациентами оказались дети до 14 лет. 817 заболевших ОРВИ зарегистрированы в Пскове (42% от общего количества), уточнили в Управлении Роспотребнадзора по Псковской области.
23 человека с симптомами ОРВИ пришлось госпитализировать.
Кроме того, зарегистрировано восемь случаев гриппа типа А и В и 43 случая острых кишечных инфекций.
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