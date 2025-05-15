Жители Псковской области всё ещё болеют гриппом и ОРВИ

12:58, 13 мая 2025, ПАИ

На минувшей неделе, с 5 по 11 мая, в Псковской области зафиксировано 1 945 случаев ОРВИ, в 62,9% случаев пациентами оказались дети до 14 лет. 817 заболевших ОРВИ зарегистрированы в Пскове (42% от общего количества), уточнили в Управлении Роспотребнадзора по Псковской области.

23 человека с симптомами ОРВИ пришлось госпитализировать.

Кроме того, зарегистрировано восемь случаев гриппа типа А и В и 43 случая острых кишечных инфекций.