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Общество

Себежский аист нашёл необычное место для отдыха

Аист по кличке Буся нашёл необычное место для отдыха и тепла в деревне Бояриново Себежского района, пишет газета «Призыв».

Фото: газета «Призыв»

Себежский аист греется на трубе печки у своей «приёмной» семьи. Ольга и Алексей приручили птицу и регулярно её подкармливают. По словам местной жительницы Нины Васильченок, Буся садится прямо на трубу, когда в доме топят печь. Несмотря на дым, который идёт из трубы, аист не улетает, а остаётся греться от тепла огня, рассказали в редакции газеты.

Ранее сообщалось, что семейная пара аистов из Себежского района получила имена.

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