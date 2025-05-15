Себежский аист нашёл необычное место для отдыха

12:34, 13 мая 2025, ПАИ

Аист по кличке Буся нашёл необычное место для отдыха и тепла в деревне Бояриново Себежского района, пишет газета «Призыв».

Себежский аист греется на трубе печки у своей «приёмной» семьи. Ольга и Алексей приручили птицу и регулярно её подкармливают. По словам местной жительницы Нины Васильченок, Буся садится прямо на трубу, когда в доме топят печь. Несмотря на дым, который идёт из трубы, аист не улетает, а остаётся греться от тепла огня, рассказали в редакции газеты.

Ранее сообщалось, что семейная пара аистов из Себежского района получила имена.