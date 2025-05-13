Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Учителям, медикам и работникам культуры предлагается каждый год выплачивать 7% от НДФЛ

Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия – За правду» предлагают предоставить ежегодную выплату работникам культуры и искусства, представителям российской науки, медработникам и школьным учителям, сообщает «Прайм».

Соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение 14 мая.

Фото: ПАИ

Выплату предлагается приравнять к 7% от уплаченного НДФЛ за год. Речь идёт о создании в регионах дополнительного инструмента для привлечения молодых специалистов в те отрасли, где больше всего не хватает специалистов: науку, образование, медицину, фармацевтику.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












13 мая 2025

Избирательная комиссия Псковской области передала помощь участникам СВО
13 мая 2025

Власти Великих Лук объяснили отключение отопления подготовкой к новому сезону
13 мая 2025

«Хотелось именно в медицину»: молодые псковские специалисты рассказали о выборе профессии
13 мая 2025

Учителям, медикам и работникам культуры предлагается каждый год выплачивать 7% от НДФЛ
13 мая 2025

Жители Псковской области всё ещё болеют гриппом и ОРВИ
13 мая 2025

Псковский музей опубликовал программу «Ночи музеев» в своих филиалах
13 мая 2025

Руководители Театрально-концертной дирекции Псковской области станут гостями «Оглавления»
13 мая 2025

Себежский аист нашёл необычное место для отдыха

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...