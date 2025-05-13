Учителям, медикам и работникам культуры предлагается каждый год выплачивать 7% от НДФЛ

13:03, 13 мая 2025, ПАИ

Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия – За правду» предлагают предоставить ежегодную выплату работникам культуры и искусства, представителям российской науки, медработникам и школьным учителям, сообщает «Прайм».

Соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение 14 мая.

Выплату предлагается приравнять к 7% от уплаченного НДФЛ за год. Речь идёт о создании в регионах дополнительного инструмента для привлечения молодых специалистов в те отрасли, где больше всего не хватает специалистов: науку, образование, медицину, фармацевтику.