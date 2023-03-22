Потерянные после пожара экспонаты нашли в усадьбе Римского-Корсакова под Псковом

17:51, 22 марта 2023, ПАИ

Артефакты из фонда мемориального музея-усадьбы композитора Римского-Корсакова, которые ранее считались уничтоженными огнем при пожаре летом 2022 года, обнаружили специалисты. Среди находок изразец камина и наборы столовых приборов, сообщила генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова по итогам завершения работ по консервации музея-усадьбы.

«В ходе консервационных работ музей-заповедник ждало несколько очень приятных открытий. Были дополнительно найдены несколько вещей из экспозиционного пространства и найдено то, на что мы даже не могли рассчитывать, - очень интересный фрагмент камина, изразец, выполненный в восточном стиле. Всего специалисты нашли 10 предметов, ранее считавшихся утраченными, среди них несколько столовых приборов и подсвечник. После реставрации им вернут экспозиционный вид, что позволит использовать их в выставках и музейных проектах», - приводит слова Светланы Мельниковой ТАСС.

Она также отметила, что важность консервационных работ заключается в том, что специалистам удалось не только подготовить и укрепить фундаменты для дальнейшей реставрации, но и полностью расчистить пространство усадьбы от сгоревших элементов.

«Музей-заповедник только что закончил очень важную и значимую работу по охране объекта культурного наследия. После случившегося несчастья летом минувшего года очень важно было сделать проект первоочередных аварийных работ. Все это было сделано на средства музея-заповедника. В настоящий момент работы закончены. Без этого этапа невозможна дальнейшая работа по сохранению и воссозданию утраченного памятника», - сказала директор культурного учреждения.

По её словам, музей-заповедник объявил конкурс на разработку проектно-сметной документации по реставрации усадьбы композитора. «Можно рассчитывать на то, что в 2024 году начнутся работы по воссозданию усадьбы. Деньги на разработку документации выделены Министерством культуры России», - добавила гендиректор музея.

Мемориальный музей-усадьба Н. А. Римского-Корсакова состоит из двух усадеб - Вечаша и Любенск. В большом доме воссозданы интерьеры кабинета, гостиной и столовой композитора. Во время пожара летом 2022 года удалось спасти от огня 1 125 предметов. Утрачено 1 082 предмета, причем более 20% из них составляют ноты, книги и пластинки.

Ранее сообщалось, что 1 082 экспоната утрачено в результате пожара в усадьбе Римского-Корсакова под Псковом.