Блог на «Яндекс.Дзене» создал молодёжный медиахолдинг

18:38, 22 марта 2023, ПАИ

Молодёжный медиахолдинг Псковской области «Без срока давности» запустил уникальный блог на «Яндекс.Дзене». Об этом сообщает губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канал.

Медиахолдинг работает на базе Псковского государственного университета уже 1,5 года. Участники проекта рассказывают о деятельности поисковиков, архивистов и историков, изучающих преступления нацистов на оккупированных фашистами территориях в годы Великой Отечественной войны.

Обучают медиаволонтёров филологи, историки, коммуникаторы ПсковГУ и, благодаря сотрудничеству с государственным медиахолдингом Псковской области, практикующие журналисты.

За 1,5 года обучение в молодёжном медиахолдинге «Без срока давности» прошли 187 студентов, было подготовлено и опубликовано более 250 материалов о Великой Отечественной войне, о геноциде мирного населения и зверствах фашистов на оккупированных территориях.

С результатами этой большой кропотливой работы можно ознакомиться на «Яндекс.Дзене».

«Спасибо всем, кто вносит свой вклад в развитие этого проекта», — сообщил губернатор.