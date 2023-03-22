Подростки проверят свои знания в интеллектуальной викторине с Михаилом Черкасовым

19:00, 22 марта 2023, ПАИ

29 марта Псковский городской молодёжный центр проведёт для подростков в возрасте от 14 до 17 лет бесплатную интеллектуальную викторину в формате командных соревнований. Об этом сообщает Псковский городской молодёжный центр.

Ведущим игры станет Михаил Черкасов, главный организатор и бессменный ведущий авторских интеллектуальных викторин на различные темы.

Чтобы участвовать в мероприятии, необходимо собрать команду из трёх-четырёх человек, выбрав в ней капитана, и пройти регистрацию через «Яндекс.Форму» до 28 марта включительно. Максимальное количество команд-участников — семь.

Викторина будет проходить в Молодёжном центре Пскова (М. Горького, 15), начало в 18:00.

По результатам подсчёта баллов в конце мероприятия команды, занявшие первые три места, будут награждены грамотами и призами организаторов.