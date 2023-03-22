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Общество

Герой СВО Алексей Дяволюк удостоен ордена Мужества посмертно

Фото газеты «Наш путь»

Герой СВО Алексей Дяволюк удостоен ордена Мужества посмертно, сообщает газета Великолукского района «Наш путь».

Глава Великолукского района Алексей Кузьмин совместно с военным комиссаром Псковской области по городу Великие Луки, Великолукскому, Куньинскому и Новосокольническому районам Русланом Сукмановым вручил орден Мужества Лидии Михайловне Дяволюк, вдове Дяволюка Алексея Петровича, который героически погиб в СВО на Украине.

Фото газеты «Наш путь»

«Алексей Петрович был депутатом Переслегинской волости, руководителем народной дружины, общественным активистом, настоящим патриотом своей Родины. Сражаться за русский мир на Украине он вызвался добровольцем. Его подвиг, мужество и храбрость никогда не будут забыты! — отметил Алексей Кузьмин. — Гордимся земляком!»

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