Герой СВО Алексей Дяволюк удостоен ордена Мужества посмертно

20:26, 22 марта 2023, ПАИ

Герой СВО Алексей Дяволюк удостоен ордена Мужества посмертно, сообщает газета Великолукского района «Наш путь».

Глава Великолукского района Алексей Кузьмин совместно с военным комиссаром Псковской области по городу Великие Луки, Великолукскому, Куньинскому и Новосокольническому районам Русланом Сукмановым вручил орден Мужества Лидии Михайловне Дяволюк, вдове Дяволюка Алексея Петровича, который героически погиб в СВО на Украине.

«Алексей Петрович был депутатом Переслегинской волости, руководителем народной дружины, общественным активистом, настоящим патриотом своей Родины. Сражаться за русский мир на Украине он вызвался добровольцем. Его подвиг, мужество и храбрость никогда не будут забыты! — отметил Алексей Кузьмин. — Гордимся земляком!»



