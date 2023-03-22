Авиабилеты в экономкласс подорожали на 6,6%

22:00, 22 марта 2023, ПАИ

Стоимость полёта по России в экономклассе выросла за неделю с 14 по 20 марта в среднем на 6,6 %, с начала года рост составил 3,9 %, сообщает РИА Новости со ссылкой на Росстат.

«Стоимость полёта в салоне экономического класса самолёта выросла на 6,6 %», — сообщает ведомство.

За отчётный период средняя стоимость проживания в гостиницах с тремя – пятью звёздами увеличилась на 0,6 %, в гостиницах с одной звездой и мотелях — на 0,4 %, в гостиницах с двумя звёздами — на 0,3 %. Путёвки в санатории, а также проживание в хостелах подорожали на 0,04 %, в домах отдыха, пансионатах — на 0,03 %.

С начала года стоимость проживания в гостиницах с одной звездой снизилась на 0,25 %. При этом стоимость размещения в хостеле выросла на 0,74 %, в отеле с двумя звёздами — на 1,2 %, с тремя звёздами — на 3,4 %, с четырьмя – пятью звёздами — на 4,5 %.

Стоимость размещения в домах отдыха и пансионатах с начала года выросла на 2,5 %. Больше всего с начала года цены поднялись в санаториях — на 4,7 %.