Путешественник Михаил Чуриков расскажет о проекте «Псковская тропа»

21:24, 22 марта 2023, ПАИ

23 марта в Псковском городском молодёжном центре состоится встреча с путешественником Михаилом Чикуровым. О чём будет встреча, узнали ведущие радиостанции «7 НЕБО».

Проект «Псковская тропа» объединяет самые интересные места Псковщины. Маршрут кольцевой и составляет 170 километров. Выход планируется из деревни Неёлово.

«Мы рекомендуем пеший вариант, но также можно преодолеть его на велосипеде», — уточняет путешественник.

Целевая аудитория похода — как самостоятельные туристы, так и туристические группы. Маршрут рассчитан на 6-8 дней.

На встрече Михаил Чуриков подробнее расскажет о самом маршруте и ответит на все интересующие вопросы.