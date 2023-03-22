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Общество

Путешественник Михаил Чуриков расскажет о проекте «Псковская тропа»

23 марта в Псковском городском молодёжном центре состоится встреча с путешественником Михаилом Чикуровым. О чём будет встреча, узнали ведущие радиостанции «7 НЕБО».

Проект «Псковская тропа» объединяет самые интересные места Псковщины. Маршрут кольцевой и составляет 170 километров. Выход планируется из деревни Неёлово.

«Мы рекомендуем пеший вариант, но также можно преодолеть его на велосипеде», — уточняет путешественник.

Целевая аудитория похода — как самостоятельные туристы, так и туристические группы. Маршрут рассчитан на 6-8 дней.

На встрече Михаил Чуриков подробнее расскажет о самом маршруте и ответит на все интересующие вопросы. 

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