Путешественник Михаил Чуриков расскажет о проекте «Псковская тропа»
23 марта в Псковском городском молодёжном центре состоится встреча с путешественником Михаилом Чикуровым. О чём будет встреча, узнали ведущие радиостанции «7 НЕБО».
Проект «Псковская тропа» объединяет самые интересные места Псковщины. Маршрут кольцевой и составляет 170 километров. Выход планируется из деревни Неёлово.
«Мы рекомендуем пеший вариант, но также можно преодолеть его на велосипеде», — уточняет путешественник.
Целевая аудитория похода — как самостоятельные туристы, так и туристические группы. Маршрут рассчитан на 6-8 дней.
На встрече Михаил Чуриков подробнее расскажет о самом маршруте и ответит на все интересующие вопросы.
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