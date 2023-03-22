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Общество

Здание доходного дома Челышева загорелось в Самаре

Фото пресс-службы ГУ МЧС

Здание доходного дома Челышева загорелось в историческом центре Самары на площади 180 квадратных метров, эвакуировано 60 человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС.

По данным ведомства, сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме — доходном доме Челышева — в Ленинском районе Самары поступило в 21:07. Прибывшие на место подразделения установили, что горит третий этаж, пожар распространяется на кровлю, площадь возгорания составляет 180 квадратных метров.

«Погибших и пострадавших нет. Эвакуировано 60 человек», — сказал представитель ведомства.

В ГУ МЧС уточнили, что пожару присвоен повышенный ранг вызова, сохраняется угроза распространения огня. Для тушения возгорания привлечено 76 человек и 24 единицы техники.

По информации прокуратуры Самарской области, доходный дом купца Челышева был построен в 1899 году и является памятником культурного наследия федерального значения. В ведомстве добавили, что по факту возгорания начата проверка, в настоящее время решается вопрос о предоставлении жилья семьям, чьи квартиры пострадали от пожара.

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