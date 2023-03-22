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Общество

Правила изготовления лекарств аптеками обновил Минздрав

Минздрав подготовил обновлённые правила изготовления и отпуска лекарственных препаратов аптечными организациями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность, сейчас документ проходит общественное обсуждение. Об этом сообщает «Российская газета».

Чтобы организовать производственный отдел, аптека должна получить лицензию на фармацевтическую деятельность.

А вот индивидуальным предпринимателям это теперь будет недоступно. Как поясняет член комитета Совета Федерации по социальной политике Юлия Лазуткина, это сделано для повышения качества препаратов аптечного приготовления.

Чтобы обеспечить безопасность и эффективность аптечных порошков и пилюль, предлагается ввести систему качества. Так, руководители аптек должны утверждать и организовывать контроль за соблюдением стандартных операционных процедур. Также в документе указывается, что риск загрязнения изготавливаемых лекарств должен быть сведён к минимуму за счёт соблюдения определённых требований.

Фармацевты должны будут изготавливать лекарства по рецептам врачей и требованиям лечебно-профилактических учреждений. Это позволит возродить производство препаратов в индивидуальных дозировках и комбинациях действующих веществ, которые выписываются врачом для конкретного пациента. Особенно это актуально в отношении лекарств для детей, ранее пояснили в профильном комитете Госдумы.

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