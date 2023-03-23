Знаменитые бары на Думской в Санкт-Петербурге закрыты

00:45, 23 марта 2023, ПАИ

Почти 20 баров закрыты на улицах Думской и Ломоносова в центре Санкт-Петербурга сотрудниками Следственного комитета, передаёт корреспондент ТАСС.

Среди них — бары Good People, Probirka, «Кваренги», «СССР» и другие. При этом и те заведения, на дверях которых печати отсутствуют, также закрыты.

По информации местных СМИ, поводом для уголовного расследования могло стать обслуживание в барах несовершеннолетних посетителей.