На Псковском вокзале запустили выдачу электронных справок

00:55, 23 марта 2023, ПАИ

РЖД запустили на 60 российских вокзалах выдачу электронных справок через QR-код, сообщила компания.

«Более чем на 60 крупных вокзалах в Ленинградской, Тверской, Мурманской, Вологодской, Ярославской, Псковской, Ивановской, Костромской, Амурской областях, в Хабаровском и Приморском краях и в Республике Карелия размещены плакаты с QR-кодами. С их помощью можно перейти в онлайн-сервис и оформить пять видов справок», — говорится в сообщении РЖД.

В частности, можно получить справку об изменении графика движения поездов, об опоздании или отмене поезда, о подтверждении утерянного билета, стоимости билета и наличии мест, о проезде по кратчайшему маршруту в поездах дальнего следования.

«В процессе оформления можно посмотреть примеры справок. Документ придёт на электронную почту», — добавляют в РЖД.

Компания в ближайшее время планирует сделать этот сервис доступным для всех пассажиров через онлайн-форму на своём сайте.