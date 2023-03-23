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Общество

День работников гидрометеорологической службы отмечают в России

23 марта специалисты гидрометеорологической службы России отмечают свой профессиональный праздник, сообщает calend.ru. Он был установлен указом президента Российской Федерации № 812 «О Дне работников гидрометеорологической службы» от 19 мая 2008 года и приурочен ко Всемирному дню метеорологии.

Гидрометеорологическая служба России имеет богатую историю. В апреле 1834 года согласно «высочайшему соизволению», имевшему силу закона и подписанному императором Николаем I, в Санкт-Петербурге была учреждена Нормальная магнитно-метеорологическая обсерватория. С этого времени метеорологическая сеть России начала вести регулярные метеорологические и магнитные наблюдения по единому руководству. Уже в XX веке в стране насчитывалось свыше 1400 метеорологических наблюдательных станций.

Однако начавшаяся после Октябрьской революции 1917 года гражданская война и интервенция нанесли огромный ущерб наблюдательной сети. В июне 1921 года Совет народных комиссаров РСФСР принял «Декрет об организации метеорологической службы РСФСР», который и стал новым этапом развития метеорологических исследований. В 1920-х годах шёл активный процесс создания метеорологических бюро в союзных республиках, краях и областях.

В результате 7 августа 1929 года ЦИК и Совнарком СССР приняли постановление о создании Единой гидрометеорологической службы СССР. 1 января 1930 года было организовано Центральное бюро погоды, преобразованное в 1936 году в Центральный институт погоды, а в 1943-м — в Центральный институт прогнозов. В 1965 году Центральный институт прогнозов и Объединенный вычислительный центр Академии наук и Главного управления гидрометслужбы были объединены в одно учреждение — Гидрометеорологический научно-исследовательский центр СССР, с 1992 года — Гидрометцентр России.

В состав Росгидромета входят семь территориальных органов — департаментов Росгидромета по федеральным округам, 25 федеральных государственных бюджетных учреждений — управлений по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 17 научно-исследовательских институтов. Также в его состав входят Главный центр информационных технологий и информационного обслуживания авиации, Главный вычислительный центр, Главный авиационный метеорологический центр, три военизированные службы активных воздействий на гидрометеорологические процессы.

Российская гидрометслужба, являясь членом Всемирной метеорологической организации (с 1948 года), также занимается вопросами погоды, климата и воды и участвует во всех её программах и мероприятиях.

Также Росгидромет обеспечивает выполнение обязательств России по международным договорам РФ, в том числе по Конвенции ВМО, рамочной Конвенции ООН об изменении климата и Протоколу по охране окружающей среды к Договору об Антарктике.

Главная же цель деятельности Росгидромета — улучшение точности прогнозов и предупреждений, улучшение качества гидрометеорологического обслуживания, снижение угрозы жизни населения и ущерба экономике страны от погодно-климатических явлений, обеспечение высокого уровня гидрометеорологической безопасности России.

Анализ данных о предотвращенном ущербе показывает, что прогнозы российских метеорологов позволяют уменьшить возможные экономические потери в среднем на 40%.

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