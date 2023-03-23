Галактику в виде шляпы сомбреро сфотографировал любитель из Пскова

08:16, 23 марта 2023, ПАИ

Фотограф-любитель из Пскова Сергей Попов сфотографировал туманности Дрейера и галактику Сомбреро. Свои снимки он разместил в группе «АстроПсков» в соцсети «ВКонтакте».

«Тут на днях ясное небо давали. Решил пострелять чуток по туманностям Дрейера (IC447) и галактике Сомбреро (M104). С последней у меня свои счеты, хотел её снять уже года два, да не было технической возможности», - отметил Сергей Попов.



Туманности Дрейера (IC447) - отражательная (подсвечиваемая звездой) туманность в созвездии Единорога.

Галактика Сомбреро — спиральная галактика в созвездии Девы на расстоянии 29,3 млн световых лет от Земли. Диаметр — около 50 000 световых лет — примерно 30% диаметра Млечного пути. Как показали последние исследования этого объекта с помощью космического телескопа «Спитцер», M 104 является двумя галактиками: плоская спиральная находится внутри эллиптической.

Галактика M104, более известная как «Сомбреро», получила своё название благодаря выступающей центральной части (балджу) и ребру из тёмного пылевого вещества (не путать с «тёмной материей»), придающим галактике сходство с шляпой сомбреро.

Очень сильное рентгеновское излучение обусловлено, по мнению многих астрономов, наличием чёрной дыры с массой в миллиард солнечных масс в центре этой галактики.