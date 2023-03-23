Росстат: 40% россиянок рожают детей из-за господдержки

07:25, 23 марта 2023, ПАИ

Росстат сообщил о снижении доли россиянок, желающих иметь троих и более детей. При этом почти 40% женщин говорят, что решиться на ребенка им помогла господдержка, пишет РБК со ссылкой на Росстат.



По данным Росстата, в 2022 году большинство россиянок (71,6%) желали иметь одного или двух детей. В 2017 году таких было 65,3%. Но если доля высказавшихся за двоих по сравнению с 2017 годом почти не изменилась (чуть более 48%), то доля желающих иметь единственного ребенка увеличилась на 6 п.п. — с 17% в 2017 году до 23% в 2022 году. Параллельно сократилось число женщин, которые хотели бы стать многодетными матерями: россиянок, желающих иметь троих детей, стало меньше почти на 3 п.п. (18,9%), четверых — на 0,5 п.п. (2,9%), а пятерых и более — на 0,3 п.п. (1,9%). Кроме того, подросла доля женщин, которые в принципе не хотят иметь детей: на 0,4 п.п., до 2,4%.



Среднестатистическая россиянка в 2022 году хотела родить двоих детей, оценил Росстат. Это желание зависело от ряда факторов, в том числе от возраста женщины, когда у нее рождается первенец. Женщины, у которых первый ребенок появился до 20 лет, в среднем хотят больше детей, чем те, которые родили впервые после тридцати.



Кроме того, желаемое количество детей связано с уровнем жизни и жилищных условий: женщины, которые оценивают эти параметры высоко, высказываются о желании иметь большее количество детей, чем те, у кого оценки ниже. Исследование Росстата показало, что в сравнении с 2017 годом желаемое количество детей сократилось у всех категорий россиянок, кроме 10% наиболее обеспеченных, однако и у них рост был незначительным — в пределах 0,1 п.п.



Средний возраст женщины при рождении первенца в 2018–2022 годах составил 26,75 года, второго ребенка (те же годы рождения) — 30 с половиной лет, а третьего — 33,1 года, следует из данных Росстата.

Средний возраст матери при рождении первенца чуть повысился по сравнению с исследованием 2017 года. Откладывание материнского дебюта — это общемировой тренд, обусловленный в том числе репродуктивной грамотностью и стремлением женщины получить высшее образование, построить карьеру до рождения детей.