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Общество

Александр и Ирина Круг выступили в Пскове

Фото Ольги Донской

Гости концерта делятся эмоциями после выступления шансон-певицы.

«Выходила в зал, пела вместе со зрителями! Я удивилась: сын её, Александр Круг, пел голосом отца, ну очень впечатлило, до мурашек!» — пишет Ольга Донская.

Слушатели оценили и новые песни исполнительницы: «Новые песни впечатляют».

Фото Ольги Донской

Зрители оценили выступление по достоинству. В начале концерта девушка преподнесла Ирине Круг одну красную розу, а певица спела с ней песню.

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