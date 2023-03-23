Александр и Ирина Круг выступили в Пскове

00:32, 23 марта 2023, ПАИ

Гости концерта делятся эмоциями после выступления шансон-певицы.

«Выходила в зал, пела вместе со зрителями! Я удивилась: сын её, Александр Круг, пел голосом отца, ну очень впечатлило, до мурашек!» — пишет Ольга Донская.

Слушатели оценили и новые песни исполнительницы: «Новые песни впечатляют».

Зрители оценили выступление по достоинству. В начале концерта девушка преподнесла Ирине Круг одну красную розу, а певица спела с ней песню.