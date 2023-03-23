Спрос на льготную ипотеку под 8% подскочил в 1,5 раза

08:41, 23 марта 2023, ПАИ

В этом году граждане стали в полтора раза чаще интересоваться программой льготной ипотеки, следует из материалов госкорпорации «Дом.рф», с которыми ознакомились «Известия».

С начала 2023-го кредиты по этой программе выдаются под 8% годовых вместо 7% в ранее. За январь-февраль (с 1 января по 2 марта) в банки от физлиц поступило 199,3 тыс. заявок против 133,8 тыс. за такой же период прошлого года. В крупнейших кредитных организациях подтвердили, тенденцию роста спроса. За первые два месяца года в Сбер поступило 178 тыс. заявок на ее оформление, что на 32% больше, чем в таком же периоде 2022-го, сообщили в банке.

С начала 2023-го оформлено 7,1 тыс. займов на 44,2 млрд рублей, что по объему в 1,6 раза больше, чем годом ранее, рассказали в ВТБ. С начала года в банк «Дом.рф» поступило около 17 тыс. обращений по льготной ипотеке, что превышает цифры такого же периода 2022-го почти в 1,5 раза. В этом году спрос на льготную ипотеку вырос более чем вдвое, как и количество выдач, подтвердили в Газпромбанке.

В «Совкомбанке» рассказали: несмотря на увеличение ставки наблюдается стабильное увеличение числа заявок на программу от месяца к месяцу. Так, их количество в этом году почти вдвое больше, чем в начале 2022-го, добавили там. Тренд также видят в «Новикомбанке» и крымском РНКБ. На рынке уже есть признаки формирования пузыря, предупреждают эксперты.