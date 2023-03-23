В России создадут единый реестр психологов

08:58, 23 марта 2023, ПАИ

В России планируют создать реестр проверенных психологов, которые смогут оказывать услуги после подтверждения своей квалификации. Этот пункт должен войти в итоговую версию законопроекта «О психологической помощи», который рассчитывают внести в ГД до конца весенней сессии, рассказала «Известиям» вице-спикер нижней палаты, замсекретаря генсовета «Единой России» Анна Кузнецова.

«Главным камнем преткновения был вопрос реестра и то, кто будет заниматься его формированием. Нам предложили без него вносить законопроект, и он уже был согласован со всеми. Но мы считаем, что это основное, хотим, чтобы обязательно этот механизм в законе остался. Для этого нам пришлось дальше работать, дополнительное финансирование необходимо. Сейчас на связи с Министерством труда и с Минздравом, получаем от них ответы, кто из них будет заниматься, вести этот реестр», — сказала Кузнецова.

Кроме того, политики предлагают включать в перечень только тех специалистов, которые действительно могут оказывать качественную психологическую поддержку. Для этого в документе определят критерии к их профессиональному статусу и подготовке, потому что сегодня есть много курсов, после прохождения которых люди выдают себя за экспертов в области психологии, отметила зампред Госдумы. Отдельно в законе закрепят определение психологической помощи, а также определят профессиональный статус специалистов и единые требования к качеству и доступности такого вида поддержки.

Анна Кузнецова рассчитывает, «что уже буквально на днях» инициатива поступит в нижнюю палату парламента.