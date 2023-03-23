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Общество

Российские ученые создали антисептик нового поколения

Ученые Южного федерального университета (ЮФУ) разработали принципиально новую разновидность антисептика, который способен разрушать клеточную мембрану инфекционных микроорганизмов, пишут «Известия».

Это свойство делает его намного более эффективным, чем привычные дезинфицирующие средства. Испытания разработки проводились в Роспотребнадзоре. Они показали, что она хорошо борется с корона- и энтеровирусами, в том числе с возбудителем ковида — SARS- CoV-2.

«Генетический материал, который заражает человека, находится в ДНК или РНК клетки. Классические антисептики могут уничтожать только отдельные свободные молекулы, несущие заразу, но не могут проникнуть внутрь клетки к их источнику. Наш раствор разрушает мембрану клетки и находящиеся в ней ДНК или РНК. Этим и объясняется его эффективность», — пояснила аспирантка ЮФУ Ольга Арамова.

Новое средство — это жидкость, содержащая перекись водорода с частицами меди и железа. Разработчики тщательно подобрали наилучший состав и концентрацию веществ. Они занялись этой работой, чтобы найти способ очищать останки древних людей от ДНК ученых, которые их изучают. Для генетических исследований из костей и зубов выделяют ДНК, но очень часто вместо наследственной информации захороненного исследователи получают материал, случайно оставленный на останках предшествующими специалистами. Поэтому ученые придумали особое чистящее средство.

«Мы искали способ избавиться от привнесенной ДНК и получать аутентичный профиль останков, что очень важно при идентификации личности, криминалистических, судебно- медицинских, а также палеогенетических исследованиях», — объяснила Арамова.

Так был получен антисептик, который можно приспособить под любые цели. С его помощью можно обработать генетический материал, любую поверхность или обеззаразить рану. Разница будет только в концентрации вещества в растворе. Эксперименты показали, что у изобретения нет побочных эффектов. Сейчас ученые выясняют, как созданное ими вещество взаимодействует с ВИЧ.

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