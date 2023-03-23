Псковичи с доходом выше среднего чаще общаются с коллегами вне офиса – опрос

09:15, 23 марта 2023, ПАИ

4 из 10 псковичей общаются с коллегами не только в рабочее время. При этом те, кто зарабатывает больше, чаще уделяют внимание общению с сослуживцами вне работы, сообщается в опросе сервиса SuperJob.

4 из 10 псковичей (43%) встречаются с коллегами и вне работы: опрошенные сообщили, что делали это раньше и продолжают делать сейчас. Еще 5% лишь недавно начали общаться с сослуживцами вне офиса. Судя по комментариям, самые популярные места для дружеских посиделок сотрудников — это кафе и рестораны.



О том, что раньше они встречались с коллегами в свободное время, но перестали это делать, рассказали 28% опрошенных. Как правило, причинами этого служат личные обстоятельства: прохождение обучения, создание семьи, рождение ребенка, появление подработки.

Каждый четвертый (24%) никогда не общался с коллегами после работы: свою позицию респонденты объясняют нехваткой времени, желанием разграничить личную жизнь и работу, а также отсутствием теплых отношений с сослуживцами.

Чем выше доход опрошенных, тем больше среди них тех, для кого общение с коллегами вне работы — это часть повседневной жизни: если среди псковичей с доходом менее 50 тыс. руб. их число составляет 21%, то среди тех, кто зарабатывает свыше 80 тыс. руб., — 48%. О том, что они раньше встречались с коллегами, а теперь перестали, респонденты старше 45 лет сообщают чаще горожан до 34 (39% против 22%).

