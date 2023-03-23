Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковичи с доходом выше среднего чаще общаются с коллегами вне офиса – опрос

4 из 10 псковичей общаются с коллегами не только в рабочее время. При этом те, кто зарабатывает больше, чаще уделяют внимание общению с сослуживцами вне работы, сообщается в опросе сервиса SuperJob.

4 из 10 псковичей (43%) встречаются с коллегами и вне работы: опрошенные сообщили, что делали это раньше и продолжают делать сейчас. Еще 5% лишь недавно начали общаться с сослуживцами вне офиса. Судя по комментариям, самые популярные места для дружеских посиделок сотрудников — это кафе и рестораны.

О том, что раньше они встречались с коллегами в свободное время, но перестали это делать, рассказали 28% опрошенных. Как правило, причинами этого служат личные обстоятельства: прохождение обучения, создание семьи, рождение ребенка, появление подработки.

Каждый четвертый (24%) никогда не общался с коллегами после работы: свою позицию респонденты объясняют нехваткой времени, желанием разграничить личную жизнь и работу, а также отсутствием теплых отношений с сослуживцами.

Чем выше доход опрошенных, тем больше среди них тех, для кого общение с коллегами вне работы — это часть повседневной жизни: если среди псковичей с доходом менее 50 тыс. руб. их число составляет 21%, то среди тех, кто зарабатывает свыше 80 тыс. руб., — 48%. О том, что они раньше встречались с коллегами, а теперь перестали, респонденты старше 45 лет сообщают чаще горожан до 34 (39% против 22%).
 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













23 марта 2023

До +11 градусов ожидается сегодня в Пскове
23 марта 2023

Галактику в виде шляпы сомбреро сфотографировал любитель из Пскова
23 марта 2023

На псковском вокзале запустили выдачу электронных справок

23 марта 2023

Александр и Ирина Круг выступили в Пскове

22 марта 2023

Страдания сорока мучеников вспоминает православная церковь
22 марта 2023

Для школьников готова новая программа профориентации

22 марта 2023

Правила изготовления лекарств аптеками обновил Минздрав
22 марта 2023

Чемпионат СЗФО по смешанному единоборству ММА впервые пройдёт в Великих Луках

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...