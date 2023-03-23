Первенство города по боксу пройдет в Пскове 24-25 марта

09:42, 23 марта 2023, ПАИ

Первенство Пскова по боксу среди юношей и девушек пройдет в спортзале на улице Леона Поземского, 122а. Соревнования пройдут с 24 по 25 марта, сообщили ПАИ в областной Федерации бокса.

Участие в турнире примут юноши и девушки 2007-2008, 2009-2010, 2011-2012 и 2013-2014 годов рождения, а также юниоры и юниорки 2005-2006 годов рождения.

24 марта соревнования начнутся в 14:00, 25 марта – в 11:00.

Главный судья первенства города – Вячеслав Ярулин.