В Пскове продавца поймали на продаже алкоголя подростку
Сотрудница магазина на улице Труда продала алкогольный напиток несовершеннолетнему жителю Пскова. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Ранее продавец уже подвергалась административному наказанию за аналогичное правонарушение. Новый факт полицейские выявили в марте.
«Законом установлено, что розничная продажа алкогольной продукции несовершеннолетним не допускается. В случае возникновения у лица, непосредственно осуществляющего отпуск алкогольной продукции, сомнения в достижении покупателем совершеннолетия продавец вправе потребовать у этого покупателя документ, удостоверяющий личность. За нарушение установленного ограничения предусмотрена административная и уголовная ответственность», - напомнили в ведомстве.
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