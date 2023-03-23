В Пскове продавца поймали на продаже алкоголя подростку

10:44, 23 марта 2023, ПАИ

Сотрудница магазина на улице Труда продала алкогольный напиток несовершеннолетнему жителю Пскова. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Ранее продавец уже подвергалась административному наказанию за аналогичное правонарушение. Новый факт полицейские выявили в марте.

«Законом установлено, что розничная продажа алкогольной продукции несовершеннолетним не допускается. В случае возникновения у лица, непосредственно осуществляющего отпуск алкогольной продукции, сомнения в достижении покупателем совершеннолетия продавец вправе потребовать у этого покупателя документ, удостоверяющий личность. За нарушение установленного ограничения предусмотрена административная и уголовная ответственность», - напомнили в ведомстве.