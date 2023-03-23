В Пскове ребенку не смогли оказать стоматологическую помощь после госпитализации

10:45, 23 марта 2023, ПАИ

Медицинскую помощь не оказали несовершеннолетней псковичке в ГБУЗ Псковской области «Детская областная клиническая больница» в связи с отсутствием врача-стоматолога хирургического отделения с 2014 года. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре Псковской области.

Установлено, что в связи с «избыточной психоэмоциональной реакцией» ребенка на лечение множественного кариеса с осложнениями провести эту процедуру в амбулаторных условиях было невозможно. В Псковской стоматологической поликлинике девочку направили в стационар на госпитализацию (консультацию) по поводу санации полости рта под наркозом. Однако в Детской областной клинической больнице медицинскую помощь ей сразу не оказали, а поставили пациентку в очередь.

При этом, по информации клинической больницы, врача-стоматолога в отделении челюстно-лицевой хирургии в учреждении нет с 2014 года. До 1 января 2022 года санацию зубов под наркозом детям делал врач-стоматолог стоматологического отделения по совместительству.

По этой причине санацию зубов под наркозом в медучреждении с 2021 года не проводили, в том числе на платной основе, притом что в данной медицинской помощи нуждались 50 детей.

По результатам рассмотрения дела прокуратурой области ребёнку оказали необходимую помощь. Кроме того, в детской больнице приняли на работу врача-стоматолога, а также организовали работу по направлению несовершеннолетних, нуждающихся в стоматологической помощи, на госпитализацию в детскую областную больницу по решению врачебной комиссии.