Псковичей приглашают на конференцию «Сельские храмы. Незабытое»

10:32, 23 марта 2023, ПАИ

Стать слушателями Международной научно-практической конференции «Сельские храмы. Незабытое» приглашают псковичей и гостей региона. Об этом ПАИ сообщили в Изборском музее-заповеднике.

Присутствующие смогут услышать более 30 докладов, посвященных истории Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, сотрудничеству Русской православной церкви и музеев, истории сельских храмов, духовному наставничеству, сельским храмам как объектам религиозного, событийного и культурного туризма и «Русскому рубежу».

Мероприятие пройдет в выставочном зале музея-заповедника 23-24 марта. Первое пленарное заседание «Сельская Держава Духа» пройдёт 23 марта с 11:00 до 13:20. Второе – с 14:30 до 17:00.

«24 марта выступления спикеров начнутся около 11:00 и продлятся до 13:00», – отметили в музее. Вечернее заседание на тему «Передвижники сельских храмов в России» состоится с 14:30 до 16:00.