Псковский музей отменит санитарный день в период весенних каникул

10:53, 23 марта 2023, ПАИ

Санитарный день не планируют проводить в дни школьных весенних каникул в главном здании Псковского музея-заповедника, Картинной галерее и Поганкиных палатах. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Для организованных экскурсионных групп остальные объекты музея в санитарные дни будут открыты для посещения по предварительным заявкам: Приказная палата – 28 марта, Двор Постникова и Палаты у Сокольей башни – 29 марта, Варлаамовский угол – 30 марта. В другие дни все выставочные пространства музея работают в штатном режиме.

Напомним, в Картинной галерее посетители могут увидеть более 300 художественных произведений русских художников. Для организованных школьных групп подготовлена специальная пограмма – «Путешествие по картинной галерее». В пространстве Поганкиных палат школьники смогут поучаствовать в уникальном квесте «Как это работало?». Там же работают выставки «Клады великих потрясений» и «Шаржи по заказу псковского губернатора: «Ба! Знакомые все лица!».

Двор Постникова приглашает на выставки по различным тематикам: Отечественная война 1812 года, «дамские штучки» конца ХIX – начала ХХ века, судьба Церкви Успения в Мелетово, псковский изразец, шедевры псковской иконы.

В Палатах у Сокольей башни юные посетители смогут увидеть выставку «Всеволодов Свет», посвященную 100-летию со дня рождения архитектора, художника, кузнеца Всеволода Смирнова, а также поучаствовать в увлекательных мастер-классах в музейной мастерской, добавили в музее. А в пространстве Варлаамовской башни в рамках театрализованной программы «На службе государевой» посетителей ждет экспозиция «Лев против Орла».

В главном здании Псковского музея-заповедника детей ждут экспозиции «Культура и искусство древнего Пскова» и «Псковский край в годы Великой Отечественной войны» с тематическими занятиями.