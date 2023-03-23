Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Псковский музей отменит санитарный день в период весенних каникул

Санитарный день не планируют проводить в дни школьных весенних каникул в главном здании Псковского музея-заповедника, Картинной галерее и Поганкиных палатах. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Для организованных экскурсионных групп остальные объекты музея в санитарные дни будут открыты для посещения по предварительным заявкам: Приказная палата – 28 марта, Двор Постникова и Палаты у Сокольей башни – 29 марта, Варлаамовский угол – 30 марта. В другие дни все выставочные пространства музея работают в штатном режиме. 

Напомним, в Картинной галерее посетители могут увидеть более 300 художественных произведений русских художников. Для организованных школьных групп подготовлена специальная пограмма – «Путешествие по картинной галерее». В пространстве Поганкиных палат школьники смогут поучаствовать в уникальном квесте «Как это работало?». Там же работают выставки «Клады великих потрясений» и «Шаржи по заказу псковского губернатора: «Ба! Знакомые все лица!». 

Двор Постникова приглашает на выставки по различным тематикам: Отечественная война 1812 года, «дамские штучки» конца ХIX – начала ХХ века, судьба Церкви Успения в Мелетово, псковский изразец, шедевры псковской иконы. 

В Палатах у Сокольей башни юные посетители смогут увидеть выставку «Всеволодов Свет», посвященную 100-летию со дня рождения архитектора, художника, кузнеца Всеволода Смирнова, а также поучаствовать в увлекательных мастер-классах в музейной мастерской, добавили в музее. А в пространстве Варлаамовской башни в рамках театрализованной программы «На службе государевой» посетителей ждет экспозиция «Лев против Орла».

В главном здании Псковского музея-заповедника детей ждут экспозиции «Культура и искусство древнего Пскова» и «Псковский край в годы Великой Отечественной войны» с тематическими занятиями.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













23 марта 2023

Балетный гала-концерт пройдет в Пскове 8 апреля
23 марта 2023

Фрагменты иконостаса Троицкого собора в Пскове отправят на исследование
23 марта 2023

Псковский музей отменит санитарный день в период весенних каникул
23 марта 2023

Псковичей приглашают на конференцию «Сельские храмы. Незабытое»
23 марта 2023

Александр и Ирина Круг выступили в Пскове

22 марта 2023

Страдания сорока мучеников вспоминает православная церковь
22 марта 2023

Для школьников готова новая программа профориентации

22 марта 2023

Более 200 артистов примет участие в фестивале циркового искусства

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...