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Общество

Псковским бизнесменам напомнили, как перевыпустить электронную подпись

Перевыпустить квалифицированный сертификат электронной подписи индивидуальный предприниматель может без личного посещения налогового органа, сообщили ПАИ в пресс-службе УФНС России по Псковской области.

С 1 января 2022 года КЭП юридические лица (лица, имеющие право действовать от имени организации без доверенности), индивидуальные предприниматели и нотариусы могут получить только в удостоверяющем центре ФНС России. Услуга по его выдаче предоставляется ФНС России бесплатно.

При первичном получении подписи требуется личная идентификация генерального директора юридического лица, индивидуального предпринимателя или нотариуса. В дальнейшем, при перевыпуске квалифицированного сертификата, личность можно будет идентифицировать с использованием действующего квалифицированного сертификата, который ранее был выдан налоговым органом.

Таким образом, если для первого оформления КЭП требуется личное присутствие индивидуального предпринимателя, то перевыпустить сертификат он может без посещения налогового органа.

Кроме того, в Личном кабинете налогоплательщика – юридического лица (ЛК ЮК) реализован новый функционал, при помощи которого перевыпустить или продлить действие КЭП руководитель организации может дистанционно.

Для этого с главной страницы ЛК ЮЛ из блока «Сервисы» необходимо перейти по ссылке «Перевыпустить сертификат ЭП». Процедура перевыпуска включает несколько этапов:

  • направление заявления о перевыпуске сертификата ЭП;
  • направление запроса на изготовление сертификата ЭП;
  • получение сертификата ЭП. После клика на ссылку «Выпуск сертификата ЭП» появляется возможность скачать уведомление о необходимости ознакомления с содержимым сертификата ЭП и направить уведомление о получении сертификата ЭП;
  • направление заявления о прекращении действия сертификата ЭП;
  • установку сертификата ЭП на носитель. После успешной записи сертификата ЭП на носитель ключевой информации появится сообщение: «Сертификат ЭП успешно установлен на носитель ключевой информации».

Обязательное условие для получения доступа к данному функционалу – авторизация в сервисе с квалифицированным сертификатом ЭП, который выдан удостоверяющим центром ФНС России.

Кроме того, необходимо подтвердить статус руководителя как лица, имеющего право действовать без доверенности в отношении организации согласно ЕГРЮЛ.

В налоговой службе уточнили, что в среднем перевыпуск квалифицированного сертификата осуществляется за одни сутки. Также рекомендуется отслеживать уведомления и статус процедуры в сервисе. «В случае возникновения экстренной ситуации, связанной с предоставлением данной услуги в личном кабинете налогоплательщика, можно обратиться в службу технической поддержки, которая окажет помощь», – говорится в сообщении.

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