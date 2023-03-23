В России впервые за два года начало расти число банкоматов

11:07, 23 марта 2023, ПАИ

В России впервые за два года увеличилось общее число банкоматов. До этого их количество неуклонно снижалось. Участники рынка объясняют это необходимостью менять машины ушедших из России производителей, а также расширением сетей на ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области. Россияне стали также снимать больше наличных, что может указывать на расширение серой зоны экономики, считают некоторые эксперты.

Число установленных банкоматов российских банков впервые за два года начало расти, написал «Коммерсантъ» со ссылкой на статистику Национальной платежной системы, которую опубликовал Банк России. По итогам 2022 года общее число банкоматов в стране достигло 173 500, за квартал оно выросло на 1800. На протяжении двух лет до этого число банкоматов, напротив, сокращалось: в сумме более чем на 22 000 штук (11%).

Отчасти тенденция может быть связана с действиями ЦБ, который в 2022 году объявил о введении в обращение новой банкноты номиналом 100 рублей. Для работы с новыми купюрами банкам надо перенастроить банкоматы. Но ведущие западные производители банкоматов NCR и Diebold Nixdorf перестали работать в России, поэтому банкам приходится менять их машины на аппараты корейского и китайского производства, написал «Коммерсантъ». Ассоциация банков России весной 2022 года заявляла, что модели NCR и Diebold Nixdorf составляют в России больше 60% банкоматов. Банки в октябре предлагали перенести на два года ввод новых купюр в оборот из-за банкоматов.

Еще одна причина увеличения числа банкоматов — их поставки в Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области, отмечает источник. Например, у «оборонного» Промсвязьбанка там уже больше 700 устройств, отметила газета. Сбербанк в январе объявил о начале работы в Крыму: на полуострове появились первые банкоматы, а отделения откроются в ближайшие месяцы, говорила пресс-служба крупнейшего российского банка.

ВТБ регулярно модернизирует банкоматную сеть, в 2022 году он обновил более 1000 машин, заявил начальник управления «Устройства самообслуживания» ВТБ Сергей Панюшкин. Сейчас в сети банкоматов банка больше 14 500 устройств, отметил он. Комментарии других банков газета не привела.

С ростом числа банкоматов увеличился и объем снятия наличных россиянами: в четвертом квартале 2022 года он впервые превысил 8 трлн рублей. Число таких операций при этом снизилось: следовательно, вырос средний чек, который в конце 2022 года достиг рекорда, превысив 15 000 рублей. Несмотря на общее снижение доли наличных в расчетах, общая масса наличных практически повсеместно растет, заметил председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов. Это является одним из индикаторов расширения серой экономики, считает независимый эксперт на рынке платежных карт Дмитрий Вишняков.

Объем наличной валюты на руках у россиян впервые превысил $100 млрд, сообщил в середине марта Центробанк. По состоянию на 1 февраля у россиян были наличные иностранные деньги на сумму около 7,33 трлн рублей ($105,4 млрд в пересчете на доллары) — рекорд с 2018 года, за все время доступной статистики.