Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Экономика

В России впервые за два года начало расти число банкоматов

В России впервые за два года увеличилось общее число банкоматов. До этого их количество неуклонно снижалось. Участники рынка объясняют это необходимостью менять машины ушедших из России производителей, а также расширением сетей на ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области. Россияне стали также снимать больше наличных, что может указывать на расширение серой зоны экономики, считают некоторые эксперты.

Число установленных банкоматов российских банков впервые за два года начало расти, написал «Коммерсантъ» со ссылкой на статистику Национальной платежной системы, которую опубликовал Банк России. По итогам 2022 года общее число банкоматов в стране достигло 173 500, за квартал оно выросло на 1800. На протяжении двух лет до этого число банкоматов, напротив, сокращалось: в сумме более чем на 22 000 штук (11%).

Отчасти тенденция может быть связана с действиями ЦБ, который в 2022 году объявил о введении в обращение новой банкноты номиналом 100 рублей. Для работы с новыми купюрами банкам надо перенастроить банкоматы. Но ведущие западные производители банкоматов NCR и Diebold Nixdorf перестали работать в России, поэтому банкам приходится менять их машины на аппараты корейского и китайского производства, написал «Коммерсантъ». Ассоциация банков России весной 2022 года заявляла, что модели NCR и Diebold Nixdorf составляют в России больше 60% банкоматов. Банки в октябре предлагали перенести на два года ввод новых купюр в оборот из-за банкоматов.

Еще одна причина увеличения числа банкоматов — их поставки в Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области, отмечает источник. Например, у «оборонного» Промсвязьбанка там уже больше 700 устройств, отметила газета. Сбербанк в январе объявил о начале работы в Крыму: на полуострове появились первые банкоматы, а отделения откроются в ближайшие месяцы, говорила пресс-служба крупнейшего российского банка.

ВТБ регулярно модернизирует банкоматную сеть, в 2022 году он обновил более 1000 машин, заявил начальник управления «Устройства самообслуживания» ВТБ Сергей Панюшкин. Сейчас в сети банкоматов банка больше 14 500 устройств, отметил он. Комментарии других банков газета не привела.

С ростом числа банкоматов увеличился и объем снятия наличных россиянами: в четвертом квартале 2022 года он впервые превысил 8 трлн рублей. Число таких операций при этом снизилось: следовательно, вырос средний чек, который в конце 2022 года достиг рекорда, превысив 15 000 рублей. Несмотря на общее снижение доли наличных в расчетах, общая масса наличных практически повсеместно растет, заметил председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов. Это является одним из индикаторов расширения серой экономики, считает независимый эксперт на рынке платежных карт Дмитрий Вишняков.

Объем наличной валюты на руках у россиян впервые превысил $100 млрд, сообщил в середине марта Центробанк. По состоянию на 1 февраля у россиян были наличные иностранные деньги на сумму около 7,33 трлн рублей ($105,4 млрд в пересчете на доллары) — рекорд с 2018 года, за все время доступной статистики. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













23 марта 2023

Серийное производство уникальной тепловой пушки запустят в Псковской области
22 марта 2023

Мощность экотехнопарка составит 250 тысяч тонн в год

22 марта 2023

Грантовую поддержку бизнеса обсуждают на круглом столе в ПАИ
22 марта 2023

Зарплаты на псковском рынке труда обсуждают в медиацентре ПАИ

22 марта 2023

Жители Псковской области стали реже брать ипотеку
21 марта 2023

Замедление роста цен на молоко и печенье отмечено в Псковской области
21 марта 2023

Псковичи прошли обучение по программе инвестразвития
20 марта 2023

Как оплатить маткапиталом обучение ребёнка, поделилась Елена Бибикова

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...