Более миллиона рублей отдали мошенникам жители Псковской области

11:18, 23 марта 2023, ПАИ

Несколько жителей Пскова, Великих Лук и Острова поддались на ухищрения мошенников и недосчитались в итоге крупной суммы денег. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, некоторые жители региона через интернет-сайты искали возможности для трудоустройства, а также получения прибыли от инвестиций в крупную компанию. Другие участвовали в операциях купли-продажи товара в Сети. Все они столкнулись с мошенниками, которые сумели ввести их в заблуждение.

Кроме того, отмечены факты, когда людям звонили мнимые сотрудники банков и правоохранительных органов и настоятельно рекомендовали собеседникам под предлогом предотвращения попыток несанкционированного оформления на них кредитов самим срочно получить кредиты и перевести деньги на указанные «безопасные счета».

Таким образом, жители Псковской области, доверившись незнакомцам, лишились в общей сложности более миллиона рублей. Потерпевшие, а среди них были пенсионеры, студенты и самозанятые граждане, обратились за помощью в полицию. В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбужденных уголовных дел.