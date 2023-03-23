Более 800 исследований провела геномная лаборатория Пскова за три года

11:13, 23 марта 2023, ПАИ

Более 800 исследований провела геномная лаборатория Пскова за три года работы. Многие из них позволили раскрыть преступления, в том числе совершённые десятки лет назад.

Сейчас лаборатория проводит около 300 исследований в год, причём работает она и со Следственным комитетом по Псковской области. Все сотрудники лаборатории должны не только разбираться в науке, но и «уметь быть полицейскими».

«Были случаи, когда на осмотрах мест происшествий против полицейских применялись физическая сила, огнестрельное оружие. Наши эксперты тоже выезжают на преступления, и никто не знает, что их там может ждать», - отметила заместитель начальника экспертно-криминалистического центра Анастасия Волкова.

Также в лаборатории благодаря базе генетической информации удается установить личности погибших. «В Пскове нашли неопознанный труп в подвале, по одежде - мужчина. Мы определили генотип, и у нас пошло совпадение по базе «след в след». Оказалось, что человек был из Башкирии, он там проходил по делу о нанесении побоев», - рассказал заместитель начальника отдела физических и генетических видов экспертиз и начальник отделения генетических видов экспертиз Алексей Владимиров.

Благодаря базе и генетикам были раскрыты и два изнасилования, которые, на первый взгляд, не имели ничего общего. Кроме того, экспертиза помогла установить человека, причастного к похищению псковича в 2021 году, когда группа преступников на легковом автомобиле вывезла его в Санкт-Петербург.

Подробнее о работе геномной лаборатории и раскрытии резонансных дел читайте в материале «АиФ-Псков».