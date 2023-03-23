Михаил Ведерников обсудил с Максимом Орешкиным вопросы по развитию региона

11:11, 23 марта 2023, ПАИ

Целый комплекс вопросов развития Псковской области обсудил губернатор Михаил Ведерников с помощником президента РФ Максимом Орешкиным, который всегда уделяет большое внимание развитию региона и оказывает действенную поддержку. Об этом глава региона сообщил в своём Telegram-канале.

Были затронуты вопросы развития социальной инфраструктуры и комплексное развитие опорных территорий, модернизация инфраструктуры приграничных районов, а также меры поддержки медицинских работников и педагогов Псковской области.

«В этом году на уровне региона принят серьёзный комплекс дополнительных мер, которые позволят поддерживать специалистов на всех этапах развития карьеры», — отметил глава региона.

Михаил Ведерников поблагодарил Максима Орешкина за содержательный разговор, помощь и искренний интерес к Псковской области.