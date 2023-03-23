Фрагменты иконостаса Троицкого собора в Пскове отправят на исследование

11:21, 23 марта 2023, ПАИ

Исследование иконостаса Троицкого собора Псковского кремля продолжается. Сейчас специалисты взяли фрагменты позолоты (соскобы) для химико-технологических исследований, микологии. Об этом сообщает телеграм-канал «АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Обследование проводится для определения методик реставрации. В работах участвуют специалисты из Москвы и отдела реставрации древнерусской живописи Русского музея Санкт-Петербурга.

«Иконостас Троицкого собора десятки лет находился в аварийном состоянии. Создание его относится ко времени постройки храма», - отметили специалисты.

Иконы пяти ярусов - местного, праздничного, деисусного, пророческого и праотеческого чинов - датируются концом XVII века, их выполнили профессиональные художники, близкие школе Оружейной палаты Московского кремля. Иконы сочетают в себе древнерусские традиции с достижениями западноевропейской живописи.

Два верхних яруса иконостаса добавили в середине XVIII века. Нижние ряды иконостаса реставрировали один раз, после работ по разминированию собора, когда Псков освободили от фашистов.