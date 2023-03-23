Великолукские коллективы стали дипломантами конкурса «Открыты творчеству сердца»

11:50, 23 марта 2023, ПАИ

Творческие коллективы Дома культуры Ленинского Комсомола стали лауреатами и дипломантами XI Международного фестиваля-конкурса исполнительского мастерства «Открыты творчеству сердца», который проходил 18-20 марта в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в администрации Великих Лук.



Наград удостоены:



- Народный коллектив студия танца «Жемчужная россыпь», получивший звание лауреата 3-й степени (в номинации танцевальное шоу, ансамбль, 9-12 лет), дипломанта 1-й степени (в номинации: народный стилизованный танец, ансамбль 9-12 лет) и дипломанта 2-й степени (в номинации народный стилизованный танец, ансамбль 5-8 лет). А также солисты студии танца: Яна Алексеева – дипломант 1-й степени (соло); Екатерина Козловская – дипломант 2-й степени (соло); лауреаты 3-й степени (дуэт) Анастасия Козловская и Татьяна Козловская.



- Образцовый хореографический коллектив «Балет для всех», ставший дипломантом 1-й степени (в номинации классический танец, ансамбль, 13-15 лет), дипломантом 2-й степени (в номинации классический танец, ансамбль 13-15 лет), дипломантом 1-й степени (в номинации классический танец, малые формы, смешанная группа). А также солисты коллектива: Наталья Быстрова – дипломант 1-й степени (в номинации классический танец, соло, 5-8 лет); Мария Терещенко – лауреат 3-й степени (в номинации классический танец, соло, 9-12 лет); Алена Иванова – лауреат 3-й степени (в номинации классический танец, соло, 9-12 лет).



Также награду получила солистка студии эстрадного вокала «Соло» Василиса Фетисова, ставшая дипломантом 2-й степени в номинации эстрадный вокал, соло, 9-12 лет.