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2,5 года колонии получил пскович из-за махинаций с кредитами

2,5 года колонии общего режима получил пскович из-за махинаций с кредитами, сообщили ПАИ в прокуратуре Пскова.

Приговором Псковского городского суда житель города Пскова признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем злоупотребления доверием, в крупном размере), п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета).

В суде по первому преступлению установлено, что житель Пскова в течение 2022 года просил у знакомого оформить на свое имя несколько кредитов, обещая затем их погасить. Однако взятые на себя обязательства не исполнил, в связи с чем суд пришел к выводу, что подсудимый с целью незаконного обогащения, путем злоупотребления доверием своего знакомого похитил у последнего имущество на общую сумму более 500 тысяч рублей, что является крупным размером.

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