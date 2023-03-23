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Экономика

Михаил Мишустин: Российская экономическая система не впервые проявила гибкость

Российская экономическая система не впервые проявила гибкость, отметил премьер-министр Михаил Мишустин в своем отчете о работе правительства в Госдуме за 2022 год. Об этом сообщает Telegram-канал кабмина.

«Несмотря на заверения западных стран, что санкции не направлены против граждан, их главной целью стал российский народ. Был нанесен удар по финансовой системе, чтобы люди не могли пользоваться банковскими картами. Нарушились экономические и хозяйственные связи. Уход иностранных компаний с российского рынка привел к исчезновению привычных товаров, потере работы для российских граждан. Была попытка спровоцировать в России массовую безработицу и радикально снизить качество жизни», - отметил Мишустин.

По его словам, в 2022 году правительство почти каждый день должно было безотлагательно реагировать на вызовы, связанные с очередным набором санкций. В штабном режиме велась работа над контрмерами для защиты граждан, заложением основы для роста экономики и достижения национальных целей, поставленных президентом. Над выполнением этих задач совместно работали все ветви власти федерального, регионального и местного уровней.

«Благодаря нашим совместным действиям под руководством президента удалось решить сложнейшие вопросы прошедшего года. За это я хочу поблагодарить Государственную Думу, Совет Федерации, глав субъектов Российской Федерации, всех граждан России, кто помогал, в каждом регионе, в каждом муниципалитете. Все вызовы мы преодолевали вместе», – подчеркнул премьер.

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